Kocaeli’de acı kaza! Motosiklet üstündeyken rahatsızlanıp yola savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!

HAKİMİYETİ KAYBEDİNCE YOLA SAVRULDU

Motosikletiyle yola devrilen ve Bilgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilgin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET ÜSTÜNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilgin'in, motosiklet kullanırken kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör