Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de acı kaza! Motosiklet üstündeyken rahatsızlanıp yola savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:41

Kocaeli'de acı kaza! Motosiklet üstündeyken rahatsızlanıp yola savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Motosikletiyle seyir halindeyken rahatsızlanan 34 yaşındaki Bulut Bilgin yola savruldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Bilgin’in kalp krizi geçirdiği belirtildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kocaeli’de acı kaza! Motosiklet üstündeyken rahatsızlanıp yola savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, gece saatlerinde, Sefa Sirmen Bulvarı'nda meydana geldi. 41 BFK 150 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bulut Bilgin, aniden rahatsızlanıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

HAKİMİYETİ KAYBEDİNCE YOLA SAVRULDU

Motosikletiyle yola devrilen ve Bilgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilgin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET ÜSTÜNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bilgin'in, motosiklet kullanırken kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #İZMİT

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Kocaeli'de acı kaza! Motosiklet üstündeyken rahatsızlanıp yola savruldu: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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