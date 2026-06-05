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Giriş Tarihi: 5.06.2026 21:56 Son Güncelleme: 5.06.2026 22:02

Kocaeli'de adliye personelinden tepki çeken video! Disiplin soruşturması başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, meslek ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilen personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

AA Yaşam
Kocaeli’de adliye personelinden tepki çeken video! Disiplin soruşturması başlatıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliyede görevli bir personelin sosyal medya paylaşımıyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı.

DEVLET MEMURU VAKARINA AYKIRI İFADELER KULLANDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda adliye personelinin vatandaşlara yönelik kamu hizmeti etiği ve devlet memuru vakarına aykırı ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, adalet teşkilatının temel amacının vatandaşlara saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde hizmet sunmak olduğu vurgulanarak, meslek ilkelerine aykırı davrandığı değerlendirilen personel hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GEBZE #KOCAELİ

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Kocaeli'de adliye personelinden tepki çeken video! Disiplin soruşturması başlatıldı
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