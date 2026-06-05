Kocaeli’de adliye personelinden tepki çeken video! Disiplin soruşturması başlatıldı

DEVLET MEMURU VAKARINA AYKIRI İFADELER KULLANDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videoda adliye personelinin vatandaşlara yönelik kamu hizmeti etiği ve devlet memuru vakarına aykırı ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi.