Kocaeli’de aile içi tartışma kanlı bitti: Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı!

Dilovası İlçesinde meydana gelen olay, saat 15.30 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bu esnada Erdal K., vatandaşların gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Erdal K., polis aracına götürüldüğü sırada bazı vatandaşlar linç girişiminde bulunurken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya bir el ateş açtı. Yapılan ilk incelemelerde Elif K.'nın vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Erdal K. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.