Kocaeli’de akılalmaz vurgun! Yarım kilo altın ve 170 bin TL’yi böyle kaptırdı

Kocaeli Gölcük ilçesinde yaşayan bir vatandaş, dolandırıcıların hedefi oldu. Mağdur vatandaşı telefonla arayan bir kişi, kendisini "polis" olarak tanıttı. Telefondaki dolandırıcı, vatandaşa adının gizli bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya karıştığını söyleyerek korkuttu. Bu kumpastan ve sözde suçlamalardan kurtulabilmesi için de kendisine verilen talimatlara eksiksiz uyması gerektiğini belirtti. Dolandırıcının yönlendirmeleriyle büyük bir paniğe kapılan vatandaş, evinde bulunan 500 gram altını ve 170 bin TL nakit parayı, ikametine kadar gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye elden teslim etti. Parayı ve ziynet eşyalarını kısa süre sonra geri alacağı vaat edilen vatandaş, teslimatın ardından saatler geçmesine rağmen kimsenin dönmemesi ve kendisini arayan numaraya bir daha ulaşamaması üzerine dolandırıldığını anladı. Soluğu emniyette alan mağdurun ihbarı üzerine Kocaeli Polisi hemen harekete geçti.

BURSA YOLUNDA YAKALANDI

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Gölcük Suç Önleme Büro amirlikleri ortak araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve titiz bir takip yürüten ekipler, eve gelerek altınları ve parayı elden teslim alan şahsın S.K. olduğunu tespit etti.Kaçış güzergahını belirleyen polis ekipleri, şüpheli S.K.'yi 11 Haziran 2026 günü Gebze ilçesinde, otobüsle Bursa'ya seyir halindeyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dolandırıcılık şüphelisi S.K sevk edildiği adli merciler tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör