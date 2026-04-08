Giriş Tarihi: 8.04.2026 15:12 Son Güncelleme: 8.04.2026 16:13

Kocaeli’de akılalmaz kaza! 4 araca çarptı yetmedi markete daldı: O anlar kamerada…

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil kontrolden çıktı. Önce ticari araca sonra park halindeki 3 otomobile çarptı yetmedi markete daldı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde seyreden Ö.O.U. idaresindeki 41 TZ 762 plakalı otomobil, yol kenarındaki park alanından yola çıkış yapan hafif ticari araca çarptı.

HIZINI ALAMADI MARKETE DALDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan araç, yol kenarındaki bir markete girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.O.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle toplam 5 aracın yanı sıra markette de ağır hasar meydana geldi.

ARACIN KONTROLDEN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, otomobilin ilk araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

