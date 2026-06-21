Kocaeli’de akılalmaz olay! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce araçlara çarptı sonra mağdurları darp etti!





"ARABANIN CAMINA KAFA ATTI"



Olayın mağdurlarından Adem Düşünceli, "Biz kafede otururken ilk kaza oldu. Kalktık, yolumuzda giderken arkamızdan geldi ve bize çarptı. Biz de arkasından indik. Bize saldırmaya çalıştı. 'Ben hastanede memurum' dedi, tehditlerde bulundu. 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' dedi. O sırada polis geldi, memurlara da saldırmaya çalıştı. Şikayetçiyim. Beni de arkadaşımı da darp etti. Kafama vurdu, arabanın camına kafa attı, arabasının kapısını açıp saldırmaya çalıştı. Polis gelmese daha da saldıracaktı. Yüksek alkollüydü, peş peşe kaza yaptı" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör