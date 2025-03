Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. B.Y., aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen G.G.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmada B.Y., yanındaki tabancayı çekip G.G.'ye ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden G.G. yaralandı, B.Y. kaçtı.