Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de bir kadın silahla vurularak yaşamını yitirdi: Eşi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 18:23

Kocaeli'de bir kadın silahla vurularak yaşamını yitirdi: Eşi gözaltına alındı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde tabancayla vurulan 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında evde bulunan kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kocaeli’de bir kadın silahla vurularak yaşamını yitirdi: Eşi gözaltına alındı!

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Adrese gelen ekipler, Fadik Polat'ı (26) karnından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sırasında evde bulunan eşi R.P.'yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de bir kadın silahla vurularak yaşamını yitirdi: Eşi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz