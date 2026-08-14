Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de çarptığı genç kızın üzerinden geçmişti: O vicdansız sürücü tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 19:49

Kocaeli'de çarptığı genç kızın üzerinden geçmişti: O vicdansız sürücü tutuklandı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra durup tekrar hareket ederek üzerinden geçtiği Aslı Kara (17), tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Sertaç Demir, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanırken, genç kızın ablası Aysel Kara ise kardeşini ezen sürücüye tepki göstererek, “Birinci çarpmasıyla kazadır diyebilirdik, ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor, bu bizim için cinayete teşebbüstür” dedi.

DHA Yaşam
Kocaeli’de çarptığı genç kızın üzerinden geçmişti: O vicdansız sürücü tutuklandı!
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, müşteki-mağdurlar A.K. (17) ile R.T'nin, vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmaları üzerine şüpheli sürücü S.D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin üzerine atılı "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, talep doğrultusunda hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları sonrasında, şüphelinin mağdura aracıyla (A.K.) çarptığı, mağdurun yere düşmesi sonrası olay yerinden kaçmak amacıyla mağdurun üzerinden aracıyla geçtiği tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylemin 'silahla yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Şüpheli, üzerine atılı suçtan tutuklanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, talep doğrultusunda hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde 11 Ağustos'ta, S.D'nin kullandığı otomobil A.K'ye (17) ve motosiklet sürücüsü R.T'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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Kocaeli'de çarptığı genç kızın üzerinden geçmişti: O vicdansız sürücü tutuklandı!
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