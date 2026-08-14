Kocaeli’de çarptığı genç kızın üzerinden geçmişti: O vicdansız sürücü tutuklandı!

Açıklamada, şüphelinin üzerine atılı "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, talep doğrultusunda hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları sonrasında, şüphelinin mağdura aracıyla (A.K.) çarptığı, mağdurun yere düşmesi sonrası olay yerinden kaçmak amacıyla mağdurun üzerinden aracıyla geçtiği tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylemin 'silahla yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Şüpheli, üzerine atılı suçtan tutuklanması talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, talep doğrultusunda hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde 11 Ağustos'ta, S.D'nin kullandığı otomobil A.K'ye (17) ve motosiklet sürücüsü R.T'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.