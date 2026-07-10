Kocaeli’de dehşet anları! Tartıştığı dayısını palayla vahşice katletti: O cani böyle durduruldu!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gölcük Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki Enes K. ile 55 yaşındaki dayısı İbrahim K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
YANINDAKİ PALAYLA DEHŞET SAÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan kavga sırasında Enes K., yanındaki palayla dayısı İbrahim K.'yı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına uymayan ve direnmeye devam eden şüpheli Enes K., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dayı İbrahim K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CİNAYET KAMERAYA YANSIDI
Polisin silahla etkisiz hale getirdiği yaralı şüpheli Enes K. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Bir vatandaş tarafından cep telefonun ile anbean kayıt altına alınan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.