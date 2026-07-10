Kocaeli’de dehşet anları! Tartıştığı dayısını palayla vahşice katletti: O cani böyle durduruldu!

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına uymayan ve direnmeye devam eden şüpheli Enes K., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dayı İbrahim K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.