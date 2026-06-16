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Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:05

Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Adliye binası önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Adliye binası önünde E.A. 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan talihsiz adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Adliye binası önünde kurşun yağmuruna tutuldu
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Edinilen bilgiye göre, Gebze Adliye Sarayı önünde bulunan E.A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan E.A. yere yığıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden biri polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #GEBZE

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Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Adliye binası önünde kurşun yağmuruna tutuldu
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