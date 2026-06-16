Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de dev operasyon: Tanınmış iş insanlarına rüşvet ve tefecilik gözaltısı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:35

Kocaeli’de dev operasyon: Tanınmış iş insanlarına rüşvet ve tefecilik gözaltısı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet güçlerinin de desteğiyle sabahın erken saatlerinde kent genelinde büyük bir operasyona imza attı. Rüşvet ve tefecilik iddiaları üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında kent kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü iş insanlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de dev operasyon: Tanınmış iş insanlarına rüşvet ve tefecilik gözaltısı!
  • ABONE OL

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyumlar ve titizlikle yürütülen istihbarı çalışmalar doğrultusunda; İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

RÜŞVET VE TEFECİLİK İDDİALARI

Güvenlik güçlerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı dosyanın içeriğinde rüşvet ve tefecilik suçlamaları yer alıyor. Kent genelinde geniş bir kesim tarafından tanınan ve ticaret dünyasında yer alan bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMALAR

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerin evlerinin yanı sıra faaliyet gösterdikleri iş yerlerinde de eş zamanlı ve geniş çaplı aramalar yapıldı. Dijital materyallere ve evraklara el konulan aramaların ardından, gözaltına alınan 18 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

#KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de dev operasyon: Tanınmış iş insanlarına rüşvet ve tefecilik gözaltısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA