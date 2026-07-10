Kocaeli’de elektrik akımına kapılan baba ve oğul hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Olcay Okur, iş yerinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Oğlunun akım altında kalarak çırpındığını gören baba Samim Okur, hiç düşünmeden onu kurtarmak için hamle yaptı. Ancak bu müdahale sırasında baba Okur da akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, dükkanın elektriğini keserek baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Samim Okur ve oğlu Olcay Okur, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba ve oğulun peş peşe gelen vefat haberleri sevenlerini ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör