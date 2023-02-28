Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Balçık Mahallesi, 3237 Sokak üzerinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli'nin her ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın 2 saat sonra söndürüldü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı.