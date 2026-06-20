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Giriş Tarihi: 20.06.2026 02:03

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde su arıtma tesisinde çalışma yapan kepçe operatörü, doğalgaz hattına zarar verdi. Büyük gürültüyle yaşanan patlamanın etkisiyle büyük korku yaşayan operatör, kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar hızlı şekilde tedbir aldı.

İHA
Kocaeli’de facianın eşiğinden dönüldü! Kepçe doğalgaz hattına zarar verdi
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Kocaeli'deki olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde, yeni yapılan çevre atık tesisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, çalışma esnasında yer altından geçen doğalgaz boru hattına zarar verdi. Büyük gürültüyle patlayan hat nedeniyle gaz çevreye yayılmaya başladı.

FABRİKA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Patlamanın etkisiyle büyük korku yaşayan operatör, kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar hızlı şekilde tedbir aldı. Yangın ve patlamanın önüne geçebilmek için çevredeki fabrika giriş çıkışları kapatıldı, bölge güvenlik çemberine alındı.

EKİPLER BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve Palmet Enerji bünyesindeki İZGAZ ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, hattaki gaz akışının kesilmesi için çalışma başlatıldı. Vanaların kapatılmasının ardından boru içerisindeki gazın kontrollü şekilde boşalması beklendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Fabrikalar bölgesinde meydana gelen olayın daha büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alınmasıyla çevrede derin nefes alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ #KÖRFEZ #AFAD

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