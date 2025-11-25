Kocaeli’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

D-100 kara yolunda, İstanbul istikametinde seyreden H.U'nun (26) kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.S'ye (65) çarptı. Devrilen motosiklet sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren yaya Z.S'nin, yolun karşı şeridinde park halindeki tırın sürücüsü olduğu, market alışverişi için yolun karşısına geçtiği öğrenildi.