Kocaeli’de gölette erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 22.12.2025 17:31

Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Denizli Göleti’nde, bir erkek cesedi kıyıya vurdu. Cesedi fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ABBAS ÇAKAR
Alınan bilgilere göre olay, Gebze ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Denizli Göleti çevresinde dolaşan vatandaşlar, gölet kıyısında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gölet kenarında bulunan cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı. Yapılan ilk kontrollerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor. Olayın nasıl meydana geldiği, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

