Kocaeli’de iki grup arasında kalarak hayatını kaybetmişti: Tekerlekli sandalyeli esnafın ölümüne 2 tutuklama!

20 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Hacıoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmada 20 adet boş kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi.