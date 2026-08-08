Kocaeli’de iş yerlerini kurşunlayan 8 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, 3 Ağustos'ta Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama ve kundaklama girişimleriyle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu eylemleri gerçekleştiren ve yeni eylem hazırlığında olduğu tespit edile organize suç örgütü üyesi 8 kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BENZİN VE KAR MASKELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olaylarda kullanıldığı tespit edilen 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1,5 litre benzin, kar maskesi, eldiven ve boyunluk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör