Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de iş yerlerini kurşunlayan 8 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.08.2026 23:11

Kocaeli'de iş yerlerini kurşunlayan 8 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerini kurşunlayıp kundaklamaya çalışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de iş yerlerini kurşunlayan 8 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, 3 Ağustos'ta Gebze ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama ve kundaklama girişimleriyle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu eylemleri gerçekleştiren ve yeni eylem hazırlığında olduğu tespit edile organize suç örgütü üyesi 8 kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

BENZİN VE KAR MASKELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olaylarda kullanıldığı tespit edilen 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 1,5 litre benzin, kar maskesi, eldiven ve boyunluk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de iş yerlerini kurşunlayan 8 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA