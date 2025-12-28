Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de kaçakçılara şafak operasyonu! 15 gözaltı
Kocaeli'de kaçakçılara şafak operasyonu! 15 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan duyumlar ve yapılan şikâyetler doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen bir gruba yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Kocaeli merkezli olarak Kocaeli ve İstanbul'da, 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 05.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 410 tabanca fişeği, 13 tabanca şarjörü ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

