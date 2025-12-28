Kocaeli’de kaçakçılara şafak operasyonu! 15 gözaltı

Alınan duyumlar ve yapılan şikâyetler doğrultusunda başlatılan çalışmalarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen bir gruba yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Kocaeli merkezli olarak Kocaeli ve İstanbul'da, 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 05.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 410 tabanca fişeği, 13 tabanca şarjörü ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.