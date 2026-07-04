Kocaeli’de kahreden kaza: Baba ile oğlu aynı araçta can verdi!

Kocaeli Körfez ilçesinde meydana gelen feci kazai, iddialara göre şu şekilde gelişti. TEM Otoyolu üzeri Ankara istikametinde seyir halinde olan 24 yaşındaki Emin Torgay idaresindeki 41 APR 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenden dolayı kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta demir yığınına dönen ve TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki sürücü Emin Torgay ile yanında yolcu olarak bulunan babası Musa Torgay (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, baba ve oğlun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DİLOVASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Kocaeli'de tekstil ticaretiyle uğraştıkları öğrenilen Torgay ailesinin acı haberi yakınlarını yasa boğdu. Kazada yaşamını yitiren baba Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Dilovası ilçesinde toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Polis ekiplerinin feci kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.