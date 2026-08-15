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Giriş Tarihi: 15.08.2026 23:24

Kocaeli’de kan donduran vahşet: 17 yerinden bıçaklandı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 33 yaşındaki Mert Kütükçü, sahilde çıkan kavgada M.Ö. tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Kocaeli’de kan donduran vahşet: 17 yerinden bıçaklandı!
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Olay, 11 Ağustos günü Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Sahili'nde meydana geldi. Mert Kütükçü, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 17 yerinden bıçaklanan Kütükçü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi M.Ö. ile R.Y. ve V.U. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

#DİLOVASI #KOCAELİ

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Kocaeli’de kan donduran vahşet: 17 yerinden bıçaklandı!
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