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Giriş Tarihi: 31.5.2024 10:15 Son Güncelleme: 31.5.2024 10:15

Kocaeli'de kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Kocaeli’de kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanlar Caddesi'nden Selimiye Caddesi'ne bağlanan yolda H.D. idaresindeki 41 P 0515 plakalı işçi servis minibüsüyle İ.K. yönetimindeki 34 HA 0448 plakalı otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü ve servisteki 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, servis şoförünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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