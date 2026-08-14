Kocaeli’de kontrolden çıkan TIR devrildi

Kaza, sabah erken saatlerde D-100 Karayolu üzeri Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit istikametine seyir halinde olan TIR, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevrede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri ile çekici sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, TIR'ın devrildiği şeridi güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle D-100 Karayolu İzmit yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ı yoldan kaldırmak için bölgeye vinç sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör