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Giriş Tarihi: 14.08.2026 17:24

Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR devrildi

D-100 Karayolu Gebze İlçesi Muallimköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşımda büyük aksama yaşandı. Kaza nedeniyle İzmit istikametinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de kontrolden çıkan TIR devrildi
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Kaza, sabah erken saatlerde D-100 Karayolu üzeri Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmit istikametine seyir halinde olan TIR, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevrede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri ile çekici sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, TIR'ın devrildiği şeridi güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle D-100 Karayolu İzmit yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ı yoldan kaldırmak için bölgeye vinç sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ

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Kocaeli'de kontrolden çıkan TIR devrildi
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