Kocaeli’de korkunç cinayet! Tartışma kavgaya dönüştü: Önce iş ortağını katletti sonra aynı tabancayla…

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Binanın içindeki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uğur Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş açtı. Öz'ün ise daha sonra binanın bahçesinde aynı tabancanın yanında cansız bedeni bulundu.
AYNI SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Başından aynı silahla vurulduğu belirlenen Uğur Öz'ün ise bahçede yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.