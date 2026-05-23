Kocaeli’de korkunç cinayet! Tartışma kavgaya dönüştü: Önce iş ortağını katletti sonra aynı tabancayla…

Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş ortaklarının tartışması kanlı bitti. Müteahhitlik yapan 44 yaşındaki Geylani Yenigün, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iş ortağı Uğur Öz tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken aynı tabancayla vurulduğu belirlenen Uğur Öz’ün cansız bedeni ise bahçede bulundu. İşte esrarengiz olayın detayları…

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Binanın içindeki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uğur Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş açtı. Öz'ün ise daha sonra binanın bahçesinde aynı tabancanın yanında cansız bedeni bulundu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Yenigün, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Başından aynı silahla vurulduğu belirlenen Uğur Öz'ün ise bahçede yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ

