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Giriş Tarihi: 26.11.2024 19:04 Son Güncelleme: 26.11.2024 19:18

Kocaeli'de korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir araç otobüs durağında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

AA
Kocaeli’de korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden M.U. (79) idaresindeki 34 GL 6841 plakalı cip, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hızını alamayan araç önce aydınlatma direğine, sonra 41 M 8044 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tuttu.

Kazada yaralanan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kocaeli'de korkunç kaza! Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayalara çarptı: 6 yaralı
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