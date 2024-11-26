Video Haber Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

26.11.2024 | 19:11

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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