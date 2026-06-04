Kocaeli’de korkunç olay! Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü: Genç kadın bıçaklandı!

Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan diş hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.E.A. (65) ile F.A. (45), hastane önünde karşılaştı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.A., yanında bulunan bıçakla F.A.'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.