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Giriş Tarihi: 4.06.2026 13:28

Kocaeli’de korkunç olay! Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü: Genç kadın bıçaklandı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 65 yaşındaki şahıs, 45 yaşındaki kadını bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kocaeli’de korkunç olay! Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü: Genç kadın bıçaklandı!
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Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan diş hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.E.A. (65) ile F.A. (45), hastane önünde karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.A., yanında bulunan bıçakla F.A.'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÖRFEZ #KOCAELİ

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Kocaeli’de korkunç olay! Tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü: Genç kadın bıçaklandı!
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