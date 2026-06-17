Kocaeli’de korkutan yangın! Serayı alevler sardı: Dumandan göz gözü görmedi…

Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.