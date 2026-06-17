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Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:57

Kocaeli’de korkutan yangın! Serayı alevler sardı: Dumandan göz gözü görmedi…

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Balyaların depolandığı serada çıkan bitişikteki ahıra sıçramadan kontrol altına alınan alevler 800 saman balyasını küle çevirdi. Olaya müdahale etmek için iş makinelerinden destek alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kocaeli’de korkutan yangın! Serayı alevler sardı: Dumandan göz gözü görmedi…
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Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA YOĞUN MÜDAHALE

Yangının seranın bitişiğindeki ahıra sıçrama ihtimali üzerine bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle ahırdaki 16 büyükbaş hayvan, alevler binaya sirayet etmeden tahliye edilerek güvenli alana alındı.

İŞ MAKİNESİ YÖNLENDİRİLDİ

Söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bölgeye iş makinesi de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında seranın içindeki yaklaşık 800 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #İZMİT #YANGIN

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Kocaeli’de korkutan yangın! Serayı alevler sardı: Dumandan göz gözü görmedi…
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