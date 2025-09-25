Kocaeli’de miras tartışmasında kardeşini öldürmüştü: İfadesinde akılalmaz iddialar!

DURUŞMA ERTELENDİ

İsmail Küçük'ün oğlu S.F.K. de babası ile amcasının arasında husumet olmadığını, sadece birbirleriyle konuşmadıklarını ifade etti. İsmail Küçük'ün kızı H.K. ise evde babasını beklediği sırada tüfek sesini duyarak balkona çıktığını, babasını ve amcasını gördüğünü söyledi. Sanık ve müşteki yakınlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.