Kocaeli’de narkotik operasyonu: 13 gözaltı, 6 tutuklama!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik saha çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ekiplerin önceden belirlenen adreslere ve şüphelilere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 55 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 10 gram skunk ve 1 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 TL nakit para ele geçirildi.

6 ZEHİR TACİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılan 6 kişi serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken F.O., C.T., D.C., İ.K., C.E. ve B.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör