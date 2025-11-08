Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de otomobil yayalara çarptı: 1’i ağır 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 16:51

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yayalara çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu. Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi.

1'İ AĞIR 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

