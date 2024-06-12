Kocaeli’de palet fabrikasında yangın! Hemen yanında benzin istasyonu var

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanında bir benzin istasyonunun bulunması, bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olayla ilgili bir açıklama yaptı.