Kocaeli’de palet fabrikasında yangın! Hemen yanında benzin istasyonu var

Yangın, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Balçık Köyü Şile yolunda bulunan Haliç Palet Fabrikası'nda çıktı. İddialara göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın hızla büyürken, olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanında bir benzin istasyonunun bulunması, bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olayla ilgili bir açıklama yaptı.