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Giriş Tarihi: 12.6.2024 15:58 Son Güncelleme: 12.6.2024 16:05

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Hemen yanında benzin istasyonu var

Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevler, Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de palet fabrikasında yangın! Hemen yanında benzin istasyonu var

Yangın, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Balçık Köyü Şile yolunda bulunan Haliç Palet Fabrikası'nda çıktı. İddialara göre, fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın hızla büyürken, olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanında bir benzin istasyonunun bulunması, bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olayla ilgili bir açıklama yaptı.

VALİ YAVUZ'DAN UYARI

Vali Seddar Yavuz, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Gebze İlçemizde bir palet fabrikasında yangın çıkmış olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun."

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Kocaeli'de palet fabrikasında yangın! Hemen yanında benzin istasyonu var
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