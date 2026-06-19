Kocaeli’de rüşvet ve tefecilik operasyonu: Tanınmış isimler adliyeye sevk edildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce sabahın erken saatlerinde başlatılan ve kent gündeminin ilk sırasına yerleşen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İzmit, Başiskele ve Gölcük başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarma ve emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

TANINMIŞ İSİMLER HAKİM KARŞISINDA

Kocaeli iş dünyasını derinden sarsan ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yer aldığı dosyada; K.M., E.T., Ç.G., C.K., U.E., M.Y., S.D., S.D., C.Ş., S.T. ve A.D. başta olmak üzere gözaltına alınan toplam 18 kişi, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde tefecilik ve rüşvet iddialarını içeren kapsamlı bir dosya kapsamında düğmeye basmıştı. İzmit, Gölcük ve Başiskele'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde dedektifler tarafından didik didik arama yapılmıştı.