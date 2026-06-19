Kocaeli’de rüşvet ve tefecilik operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Haziran Salı günü; İzmit, Gölcük ve Başiskele başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, tefecilik yapma, silahla birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen, 6'sı adın olmak üzere toplam 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirilen ve İzmit'in tanınan isimlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden A.U., A.D., C.K., Ç.G., K.M., S.D., S.D., U.E., E.T., H.İ.S. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü kadın olan şüpheliler A.D., D.Y., D.Y. ve Z.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör