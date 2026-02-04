Kocaeli’de servis aracının altında kaldı: Küçük Elanur kurtarılamadı!

Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana gelen kazada, okul çıkışı servise binmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na, servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ELANUR HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarpması sonucu ağır yaralanan küçük çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elanur Tabakoğlu'un cenazesi morga kaldırıldı.