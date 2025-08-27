Kocaeli’de skandal olay! Öfkeli veli okul müdürüne bıçakla saldırdı

Olay, dün 17.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen bir kişi, oğlunu kayıt ettirmek istedi. İddiaya göre sahte adres beyan eden velinin talebini okul idaresi reddetti.

SALDIRGANA OKULDA BULUNANLAR MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine sinirlenen şahıs, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir'e küfür etti. Tehditlerde bulunan şahıs yanında getirdiği bıçak ile idarecilere saldırmak istedi. Okulda bulunanların müdahalesi ile elinden bıçağı düşüren şahıs, bıçağı tekrar alarak tehditlerine devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.