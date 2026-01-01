Kocaeli’de terör operasyonu: DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı 30 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen kararlı mücadele kapsamında, güvenlik güçleri tarafından birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı yapılanmalara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kocaeli'de de çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişiler tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

KOCAELİ'DE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve kullandıkları alanlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara el konuldu. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

30 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şahıslar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.