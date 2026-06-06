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Giriş Tarihi: 6.06.2026 16:31

Kocaeli’de trafik tartışması kanlı bitti! 5 kişiye 900 bin TL para cezası kesildi: Yaralılar var!

Kocaeli İzmit ilçesinde meydana gelen yol tartışması kanlı bitti. Trafikte başlayan olay kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 kişiye ise yüz binlerce liralık para cezası uygulanırken, iki sürücünün ehliyetine el konuldu, araçlar trafikten men edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kocaeli’de trafik tartışması kanlı bitti! 5 kişiye 900 bin TL para cezası kesildi: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, dün İzmit ilçesinde 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve kesici aletli kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırı amacıyla araçlardan inen sürücü ve yolcu konumundaki toplam 5 şüpheli hakkında işlem yaptı.

TRAFİK MAGANDALARINA DUDAK UÇUKLATAN CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında şahısların her birine 180 bin lira olmak üzere toplam 900 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü konumundaki iki kişinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olaya karışan iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #İZMİT

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