Kocaeli’de trafik tartışması kanlı bitti! 5 kişiye 900 bin TL para cezası kesildi: Yaralılar var!

TRAFİK MAGANDALARINA DUDAK UÇUKLATAN CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında şahısların her birine 180 bin lira olmak üzere toplam 900 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü konumundaki iki kişinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olaya karışan iki araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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