Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8 Ağustos tarihinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 264 gram sentetik kannabinoid, 8 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" (TCK 191) suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve adliyeye sevk edilen A.A, İ.T, E.B, H.H, M.M ve E.K. isimli 6 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör