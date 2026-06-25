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Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:11

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, İzmit ve Darıca İlçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, değişik miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Yapılan eş zamanlı çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 297 gram Sentetik Kannabinoid , 1 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi, 1 gram Esrar, 1 gram Metamfetamin, ve 1 Hassas Terazi. Ele geçirildiGözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı."Uyuşturucu madde ticareti yaptığı" değerlendirilen ve adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen E.O, Y.B.M, M.Y, D.Ö ve H.A isimli 5 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ İL

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
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