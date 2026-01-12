Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli’de okullar açık mı kapalı mı, eğitim var mı?

13 OCAK SALI GÜNÜ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Kocaeli Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.