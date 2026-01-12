Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli'de okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 19:14

Kocaeli'de kış havası kendini hissettirmeye devam ediyor. Kar yağışı ihtimali ve düşen hava sıcaklıkları sonrası öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Valilikten yapılacak açıklama, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini netleştirecek. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli'de okul var mı, yok mu?

Kocaeli'de kış mevsiminin etkisini sürdürmesiyle birlikte soğuk hava ve kar yağışı beklentisi, eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi. Meteoroloji uyarılarının ardından gözler valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli'de okul var mı, yok mu?

13 OCAK SALI GÜNÜ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Kocaeli Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

42 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte uyarı yapılan o iller:

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

