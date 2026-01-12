Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli’de okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Kocaeli'de kış mevsiminin etkisini sürdürmesiyle birlikte soğuk hava ve kar yağışı beklentisi, eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi. Meteoroloji uyarılarının ardından gözler valilikten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Kocaeli'de okul var mı, yok mu?
13 Ocak Salı günü Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının durumuna göre alınacak olası kararın Kocaeli Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
