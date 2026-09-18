Kocaeli’de yasadışı bahis çetesine darbe! 460 milyonluk vurgun

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller ve yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.