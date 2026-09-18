Kocaeli’de yasadışı bahis çetesine darbe! 460 milyonluk vurgun

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, teknik ve fiziki takipler sonucunda şebekenin milyarlık para aklama ağına darbe vuruldu. Yürütülen soruşturmada suç örgütünün, yasadışı bahis faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 farklı paravan firma kurduğu belirlendi. Şebekenin, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılan hesaplar ile bu paravan şirketlere ait hesaplar arasında; altın hesabı açarak ve kripto varlık alımı gerçekleştirerek para hareketlerini izlenemez hale getirmeye çalıştığı tespit edildi.
DEVASA PARA TRAFİĞİ
Siber polislerin titiz incelemesiyle, sadece yaklaşık 3 aylık süre içerisinde bu hesaplara aktarılan 460 milyon 73 bin 80 TL'lik devasa para trafiği deşifre edildi ve bu tutara el konuldu.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller ve yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.