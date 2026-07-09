Kocaeli’de yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü!

Olay, Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Enes Kara, yanındaki palayla dayısı İbrahim Kara'yı yaraladı.