Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 20:13 Son Güncelleme: 9.07.2026 20:53

Kocaeli’de yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 33 yaşındaki Enes Kaya, tartıştığı dayısı 55 yaşındaki İbrahim Kaya’yı palayla öldürdü. Ekipler uyarılara uymayan katil zanlısını bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Kocaeli’de yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü!
  • ABONE OL

Olay, Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Enes Kara, yanındaki palayla dayısı İbrahim Kara'yı yaraladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, uyarılara uymayan şüpheli Enes Kara'yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Enes Kara ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ #GÖLCÜK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA