Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 otomobil çarpıştı! 1’i çocuk, 5 yaralı

KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada otomobillerdeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.