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Giriş Tarihi: 2.07.2026 15:26

Kocaeli'nde 1 milyon 600 bin TL'lik vurgun: Hırsızlar İstanbul'da yakalandı!

Kocaeli Çayırova ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen ev hırsızlığının failleri, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu İstanbul'da düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. Evden toplamda 1 milyon 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Diğeri ise adli kontrolle serbest kaldı.

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Kocaeli’nde 1 milyon 600 bin TL’lik vurgun: Hırsızlar İstanbul’da yakalandı!
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Kocaeli Çayırova İlçesinde 5 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir ikamette giren hırsızlar, evden 1 milyon 600 bin TL değerinde nakit para ile altınları çaldı. Olay sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, olayı gerçekleştiren S.K. ve A.K.'yi tespit etti.

1 TUTUKLAMA

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, İstanbul'da gizlendiğini belirleyen Kocaeli polisi, 1 Temmuz 2026 tarihinde düğmeye basarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık olayının diğer faili A.K. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL

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