Kocaeli’nde 1 milyon 600 bin TL’lik vurgun: Hırsızlar İstanbul’da yakalandı!

1 TUTUKLAMA

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, İstanbul'da gizlendiğini belirleyen Kocaeli polisi, 1 Temmuz 2026 tarihinde düğmeye basarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık olayının diğer faili A.K. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör