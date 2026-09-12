Kocaeli’nde akılalmaz kaza: Demir motosiklet sürücüsünün gözüne saplandı!

Kaza, dün öğle saatlerinde Gebze ilçesinde meydana geldi. Kasasına yüklenen demir çitleri yeterince sabitlenmeden ve kasa sınırlarını aşacak şekilde yerleştirilen 34 MKF 814 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracı yol kenarına park etti. Aynı yöne motosikletiyle giden sürücüsü, kamyonetten sarkan demiri fark etmeyip geçmek istedi. Bu sırada demirin gözüne isabet ettiği sürücü yaralandı. Durumu fark eden kamyonet sürücüsü, yaralıyı yanına alıp hastaneye götürdü. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün göz bölgesine dikişler atıldı.