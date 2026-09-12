Kocaeli’nde akılalmaz kaza: Demir motosiklet sürücüsünün gözüne saplandı!

Kaza, dün öğle saatlerinde Gebze ilçesinde meydana geldi. Kasasına yüklenen demir çitleri yeterince sabitlenmeden ve kasa sınırlarını aşacak şekilde yerleştirilen 34 MKF 814 plakalı kamyonetin sürücüsü, aracı yol kenarına park etti. Aynı yöne motosikletiyle giden sürücüsü, kamyonetten sarkan demiri fark etmeyip geçmek istedi. Bu sırada demirin gözüne isabet ettiği sürücü yaralandı. Durumu fark eden kamyonet sürücüsü, yaralıyı yanına alıp hastaneye götürdü. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün göz bölgesine dikişler atıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün geçerken demire çarptığı anlar yer alırken başta hissetmediği ancak kanamayı fark edince şoka girip çırpındığı görüldü. Kamyonet yükleme kurallarını ihlal ederken motosikletlinin de kask takmaması yaralanmanın boyutunu arttırdığı değerlendirilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.