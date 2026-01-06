Kocaeli’nde akılalmaz olay: Kaldırımda yürüyen kişiye silahlı saldırı! 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Özcan E. (50), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı.
OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYEN KADIN YARALANDI
Açılan ateş sırasında durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.