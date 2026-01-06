Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde akılalmaz olay: Kaldırımda yürüyen kişiye silahlı saldırı! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 14:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişiye seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sırasında durakta bekleyen bir kadın da yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Özcan E. (50), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYEN KADIN YARALANDI

Açılan ateş sırasında durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

