Kocaeli’nde ayrılık kararı sonrası kız arkadaşını darbetmişti: O sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

KORKU DOLU ANLARI BÖYLE ANLATMIŞTI

Yeşim Mucize Ö., önceki duruşmada verdiği ifadede sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu, 9 ay ilişki yaşadıklarını ancak şiddet eğilimi olması sebebiyle ilişkisini bitirmek istediğini, Hüseyincan D.'nin kendisini tehdit ettiğini ve ayrılma kararını kabullenmediğini söylemişti. Ö., "Kendisinin isteği üzerine eşyalarımı almak için eve gittiğimde sanık saçımdan tutarak beni içeriye sürükledi. Beni darbetti. Bıçak alıp 'Seni öldüreceğim' dedi. Bıçağı boğazımda gezdirmeye başladı. Bıçak dudağımı kesti. Ben kaçmaya çalışırken kafamda soda şişesi kırdı. Üzerimde çok fazla kan vardı, beni duşa sokup yıkadı ve kendi kıyafetlerini giydirdi. Sonra yine 'Sen ölmedin mi' diye yumruk atmaya başladı. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör